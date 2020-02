Hitlers Kindheit: "Es war unmöglich, ihn sympathisch zu finden"

Wo und wie wurde der Grundstein für seine Radikalisierung gelegt?

Leidinger: Sein Deutschnationalismus, geprägt von Georg Schönerer, ist früh, mit 15, 16 erkennbar. Das beschreibt schon sein Schulfreund.

Rapp: Das Milieu des radikalen Deutschnationalismus, in dem Hitler in Linz lebte, war anti-tschechisch und antisemitisch. Noch stärker radikalisiert wurde er in Wien, wo der antisemitische Karl Lueger Bürgermeister war: Als Lueger in seinem Antisemitismus nachließ, tauchte eine Gruppe auf, die wir nun erstmals identifiziert haben: Der Bund der Antisemiten, 1904 gegründet von Lueger-Anhängern, die forderten, dass er wieder radikaler wird. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Hitler hier Mitglied war. Als Lueger stirbt, sind die Sozialdemokraten die erfolgreichste politische Gruppierung. Er ist von Franz Schuhmeier, einem großartigen Redner und Arbeiterführer, wahrscheinlich ebenso beeindruckt wie von der Organisation, den Ritualen und der Festkultur der Sozialdemokratie. Nach den Linzer Jahren ist Hitler mit mehreren Lagern in Berührung gekommen.

Leidinger: Und der Antisemitismus war damals das verbindende Element aller Lager. Hitler fühlte sich ganz generell von der Idee des überparteilichen Volkstribuns angezogen, wie der gleichnamige Held in der von ihm bewunderten Wagner-Oper Rienzi.

Die in Österreich beliebte Erzählung, laut der Hitler erst in Deutschland zu dem wurde, was er war, ist also nicht haltbar?

Rapp: Sie ist unhaltbar. Den Antisemitismus hat Hitler nicht erfunden. Er war hier omnipräsent.

Leidinger: Hitler hat 25 Jahre in Österreich verbracht und hier wahnsinnig viel aufgenommen. Fast alles, was er in Deutschland später macht, kommt aus der österreichischen Erfahrung.