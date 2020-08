Historische Apokalypse: „Monatelang regnete es Asche“

Rückblick in die Zeit von vor 3.600 Jahren: 250 Kilometer südwestlich von Ephesos rumorte es gewaltig. Erdbeben, die die Häuser der antiken Insel Thera zerstörten, waren nur die Vorboten einer viel größeren Katastrophe. Eines apokalyptischen Tages flog die Caldera mit einem ohrenbetäubenden Knall in die Luft, Asche und Bimsstein regneten den Menschen in Akrotiri auf die Köpfe. Vulkanschutt schoss in den Himmel, vermutlich mehr als 30 Kilometer hoch. Das Meer vor der jetzt sichelförmigen Insel brodelte. Der vulkanische Auswurf türmte sich bis zu 60 Meter hoch, wie man heute am Caldera-Kliff von Santorin mit bloßem Auge erkennt.

Er deckte alles zu: Menschen, Häuser – und fast alles Leben. Es dürfte das Ende der Minoer, der ersten Hochkultur Europas, besiegelt haben und weite Teile des östlichen Mittelmeeres in Asche und Rauch gehüllt haben. Was wo genau passiert ist, ist aber vielfach noch ein Rätsel. „Dass der Vulkanausbruch von Thera bis nach Anatolien reichte, wusste man. Aber der Impakt auf die Landschaft ist ein ganz neues Forschungsergebnis“, sagt Grabungsleiterin Ladstätter und sieht für Ephesos jetzt klarer.