Was sich im Jahr eins nach der Krise in Ephesos getan hat

Im Sommer 2016 waren die österreichischen Archäologen in die Mühlen der Politik geraten. Zwischen der Türkei und Österreich herrschte Missstimmung, weil heimische Politiker nach den türkischen Maßnahmen auf einen Putschversuch einen Abbruch der EU-Beitrittsgespräche gefordert hatten. Am 31. August 2016 mussten Ladstätter und ihr Team innerhalb weniger Stunden ihre Grabung – ohne die notwendigen Sicherungsmaßnahmen – verlassen. Lange sah es danach aus, als würde eine 125-jährige Tradition zu Ende gehen: Die visionäre Idee einer internationalen Forschungsplattform unter österreichischer Leitung an einem zentralen Ort der Menschheitsgeschichte. Ende Jänner 2018 hat sich aber die neue Außenministerin Karin Kneissl eingeschaltet. Heute sagt Ladstätter dankbar: „Ohne das Engagement der Außenministerin wäre sicher nichts gegangen.“

Und so sind neben den Wissenschaftlern heute wieder 27 Arbeiter beschäftigt. Sie und Ladstätter waren in den vergangen Wochen mit Aufräumen beschäftigt: „Das Grabungshaus hat furchtbar ausgeschaut. Im Depot haben sechs Leute zwei Wochen lang nur geputzt. Besonders schlimm waren die Zustände aber im Restaurierungslabor. Unser Restaurator hat so manches Objekt als für die Forschung verloren erklärt.“ Die Grabung aber sei eine positiver Überraschung gewesen, weil sich das Museum extrem bemüht habe: „Sie haben geputzt, gewartet und kontrolliert, ob unsere Abdeckungen noch da sind.“