Hausmäuse eroberten Europa später als gedacht

Bis heute ist diese Hausmaus-Unterart vor allem im östlichen Europa verbreitet. Die Trennlinie zum Gebiet der westlichen Unterart domesticus läuft dabei mitten durch Deutschland. Sie erstreckt sich von der Ostseeküste über Brandenburg bis nach Ostbayern.

Seehandel trug zur Verbreitung bei

Erst mit einer zweiten Welle der Mäuse-Einwanderung kam dann auch die westliche Unterart Mus musculus domesticus nach Europa. Sie ist ab der Zeit vor rund 4.000 Jahren auf Kreta und Santorini nachweisbar und taucht im Verlauf der Bronzezeit in vielen weiteren griechischen Fundstätten auf. „Diese Verteilung deutet darauf hin, dass die invasive Ausbreitung von domesticus vorwiegend durch die bronzezeitlichen Netzwerke des Seehandels geschah“, sagen Cucchi und sein Team.

Auf britischen Schiffen nach Australien

Die Schiffe der Minoer und Mykener brachten diese blinden Passagiere zunächst von der Levante an die europäische Mittelmeerküste. Von dort aus breitet sich die westliche Hausmaus dann über den Westen Europas aus und gelangte in der Antike per Schiff auch auf die Britischen Inseln. Mit der Eroberung der Neuen Welt durch die Spanier und Portugiesen schaffte die „Westmaus“ dann den Sprung über den Atlantik. Mit den Engländern kam sie bis nach Australien – der globale Siegeszug der Hausmäuse war damit vollbracht.