Scheue Schnüffler

Grobe Hobelspäne oder Pellets zählen zur Grundausstattung des Käfigs. Sie werden 5 cm hoch eingestreut. Torf, feines Sägemehl und Katzenstreu sind ungeeignet. Ein Schlafhäuschen mit Heu, Stroh oder unbedrucktem Papier bietet allen Tieren genug Unterschlupf. Versteckmöglichkeiten können mit Schachteln und hohlen Ästen geschaffen werden, Klettermöglichkeiten in höhere Etagen sollten nicht fehlen. Laufräder sind überflüssig und gefährlich. Papprollen können Spielzeug sein. "Der Käfig muss ein Mal in der Woche ausgemistet werden, die Klo-Ecke täglich", sagt der KURIER-Tiercoach. Mäuse riechen.

Die Nagetiere sind Allesfresser. Etwa ein Esslöffel spezielles Fertigfutter (aus Samen, Körnern, Weizen, Gerste, Hafer, wenigen fetten Sonnenblumenkernen) in einer stabilen Keramikschüssel reicht pro Tag. Auf dem Speiseplan stehen außerdem viel Heu, Grünfutter, hin und wieder etwas Obst und Gemüse, ab und zu Käse, Ei oder Mehlwürmer. An harten Nüssen und Zweigen nützen sich die vier nachwachsenden Nagezähne ab. Frisches Wasser kommt aus der Trinkflasche.

" Mäuse sind sehr kurzlebig. Sie werden in der Regel eineinhalb Jahre alt", sagt Schratter. Eine starke Bindung lässt sich in dieser Zeit selten aufbauen. Doch bei intensiver Beschäftigung werden die schreckhaften Tiere zumindest handzahm. Mit Geduld und Futter lassen sie sich anlocken. Zum Hochheben bilden beide Hände ein Höhle, in die der Vierbeiner klettern kann. " Mäuse sind Haustiere für Erwachsene. Kinder ab frühestens zehn Jahren haben das Gefühl fürs richtige Angreifen. Außerdem werden Mäuse erst am Abend munter", sagt Schratter. In noch einer Sache appelliert der KURIER-Tiercoach an die Vernunft der Halter: "Hände weg von Qualzuchten. Tanzmäuse zum Beispiel sind taub und haben eine schwere Innenohrschädigung, Nacktmäuse ein äußerst empfindliches Immunsystem. Es gibt Mäuse ohnehin in so vielen Farben und Fellzeichnungen."