Haarprodukte und Föhn-Hitze: Forschende warnen vor gefährlichen Dämpfen

Vor, während und nach dem Haarstyling maß das Team die VOC-Emissionen im Raum. Die Daten zeigten rasche Veränderungen der chemischen Zusammensetzung der Raumluft. Die Emissionen wurden von der Art des Produkts und der Haarlänge sowie von der Art und Temperatur des Stylinggeräts beeinflusst: Längeres Haar und höhere Temperaturen setzten größere Mengen an VOCs frei.

Und was hieß das für die Menschen in besagtem Raum? Das Wissenschaftsteam schätzt, dass die Probandinnen und Probanden bis zu 20 Milligramm an freigesetzten Siloxanen einatmeten. Wie sich das konkret auf die Gesundheit auswirkt, ist unklar. Studien über die langfristigen Auswirkungen der Siloxanbelastung auf die menschliche Gesundheit seien jedenfalls dringend erforderlich.

Lüften entfernt Substanzen aus dem Raum

Allerdings: In den Experimenten wurde durch das Einschalten der Lüftung der größte Teil der Schadstoffe innerhalb von 20 Minuten nach Beendigung der Haarpflegeroutine aus dem Raum entfernt. Die Wissenschafter und Wissenschafterinnen weisen darauf hin, dass diese Praxis wiederum die Außenluftqualität in dicht besiedelten Städten beeinträchtigen könnte.