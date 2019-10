So wird die Luft in Innenräumen sauber

Menschen verbringen gut 90 Prozent ihrer Lebenszeit in Innenräumen und atmen pro Tag 15 Kilo Luft ein. „Während die meisten Leute bedacht darauf sind, was sie essen oder trinken, denken viele eigentlich nicht darüber nach, was sie einatmen“, sagt Hans-Peter Hutter von der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin an der Medizinischen Universität Wien.

Doch unsere Luft – gerade jene in Innenräumen – kann durch eine Vielzahl an Schadstoffen belastet sein. Manche davon sind bekannt, wie etwa Tabakrauch, Schimmel oder Feinstaub. Andere aber sind schon weniger geläufig wie Biozide, VCO-Stoffe und Glycole (siehe Liste rechts). Doch woher kommen Luftschadstoffe? Die zwei große Quellen sind:

1. Die verbauten Materialien: Vor allem große Flächen wie Bodenbeläge und Wände können eine bedeutende Quelle für eine Schadstoffbelastung in der Wohnung sein. Manche Wandfarben etwa haben einen hohen Lösemittelanteil oder beinhalten Konservierungsmittel und Fungizide zur Schimmelbekämpfung. Besser und gesünder wäre es, mineralische Anstriche zu verwenden. „Oft bedarf das Überzeugungsarbeit bei den Handwerkern, die ein Produkt über Jahrzehnte verwendet haben und nicht einsehen, auf etwas anderes umzusteigen“, sagt Umweltmediziner Hans-Peter Hutter, „als Bauherr muss man sich hier auf die Beine stellen.“