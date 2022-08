"Grünes Band": Ein Oberförster erinnert sich

Bei unserer Jagdausübung trafen wir oft tschechische Grenzgänger, die natürlich froh waren, dass sie auf uns trafen, und von uns erfuhren, dass sie nun in Österreich waren.

Auf der anderen Seite der Grenze war auch Muffelwild, ein Widder kam einmal auf österreichisches Gebiet, konnte aber nicht erlegt werden. Das Tragen von Jagdwaffen war nur beeideten Leuten erlaubt, die Russen haben das auch fallweise kontrolliert.

Neuland für einen Salzburger

Flora und Fauna waren damals schon ein Hobby von mir. Die Gegend war reich an verschiedenen Blumen und Pflanzen, ich war damals erst 15 Jahre alt. In Merkersdorf war an der Grenze auch die Ruine „Kaya“, die mich bei Besuchen auch faszinierte. Die Gegend war für mich deshalb interessant, weil ich als gebürtiger Salzburger so ein Land nicht kannte.

Meine forstliche Tätigkeit war die Holz-Auszeige für die Schlägerung, die Abmaß und Mithilfe bei unseren Holzarbeitern Peter Zoufal und Haidvogel – so haben die Leute geheißen, und leben mit Sicherheit nicht mehr.

Wahrscheinlich gibt es nur mehr wenig Leute, die aus der damaligen Zeit noch etwas erzählen können. In der Thaya waren enorm viele Fische, hauptsächlich Bachforellen. Oft gingen wir fischen. Die Fische gehörten auch zu unserer Nahrung, wie Rehe und Hasen.

Von Hardegg ins Lammertal

Meine Laufbahn als Förster habe ich dann fortgesetzt. Nach Besuch der Höheren forstlichen Lehranstalt in Waidhofen/Ybbs konnte ich mit abgelegter Staatsprüfung in meiner Heimat Salzburg bei den Bundesforsten als Förster meine Tätigkeit fortsetzen und beenden. Ich bin seit 24 Jahren in Pension, und lebe in meinem Haus im Lammertal.

Dank Ihres Artikels habe ich mich wieder an meine Lehrjahre als Forstpraktikant erinnert, ich denke heute noch oft und gerne an diese Zeit zurück.