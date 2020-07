Geheime Moskauer Akten enthüllen, wie der Osten sich dem Westen öffnete

Im Jahr 2017 gingen zwei Historiker über die gefrorene Moskwa in Richtung Russisches Staatsarchiv. Und sie waren unsicher. „Denn wir wussten nicht, wie unser Bitte aufgenommen werden würde, erstmal über die Zeit zwischen 1968 und 1972 zu forschen. Wir fanden offene Türen vor“, erzählt einer von ihnen, Stefan Karner nämlich. Der ehemalige Leiter des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Kriegsfolgenforschung wurde bekannt, weil er 1991 als erster westlicher Historiker Zugang zu den damals noch streng geheimen sowjetischen Archiven erhielt.

Jetzt hat er einen neuen Coup gelandet: Gemeinsam mit Hans Jürgen Küsters von der deutschen Konrad-Adenauer-Stiftung (der zweite eingangs erwähnte Historiker) konnte er erstmals bisher unter Verschluss gehaltene Schriftstücke zur Westpolitik der Jahre 1967 bis 1972 aus dem Bestand der KPdSU einsehen.

Anfang von Ende des Kalten Krieges

Entspannung zwischen Ost und West war eine wesentliche Voraussetzung für die Beendigung des Kalten Krieges. Karner war klar: Der Schlüssel zur Öffnung der Türen in Europa ist in Moskau zu suchen. Bisher wurde die veränderte Ost- und Entspannungspolitik allein als Erfolg Willy Brandts dargestellt. „In Wahrheit war die Westpolitik das höchstpersönliche Projekt von Leonid Breschnjew, und er setzte sich gegen Widerstände durch“, sagt Karner. Der junge Breschnjew war dem Westen zugewandt. Er sah den technologischen Vorsprung im Westen, und dass die Sowjetunion so nicht weitermachen kann.“

Spannend sei der Perspektivenwechsel: "Über Beweggründe und Entscheidungsabläufe in den westlichen Regierungen wissen wir viel, wie es aber im Herzen von Moskau aussah wissen wir wenig. Da beginnt sich der Schleier über den Abäufen durch die neuen Dokumente zu lüften", sagt Historiker Küster.

Wandel durch Handel

Beim Kurswechsel spielte die Wirtschaft eine wichtige Rolle: „Der Westen benötigte Energie, und die Sowjetunion brauchte westliches Know how“, sagt Karner. Was folgte war eine Reihe von bilateralen Wirtschaftsabkommen, die vertrauensbildend wirkten und letzlich 1970 im sogenannten Moskauer Vertrag zwischen Willy Brandt und Leonid Breschnjew mündeten, der die Ostpolitik der BRD und die Westpolitik der Sowjetunion auf eine neue Basis stellte. Die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, die Ostverträge, der sinnbildliche Kniefall Willy Brandts in Warschau, die Abrüstungsverhandlungen, Helsinki, die KSZE (OSZE), letztlich der Zusammenbruch der KP-Regime und das Ende des Kalten Krieges sind auf den 12. August 1970 zurückzuführen.