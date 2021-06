Fussball-Geschichte(n): Seit wann das Runde ins Eckige muss

Kevin Moore trägt die Schmach mit Fassung und britischem Humor: „Um es ganz klar zu sagen – es war China, das den Fußball erfand“. Der Experte für Fußballhistorie hat zahlreiche Bücher zum Thema geschrieben und das National Football Museum in Manchester aufgebaut, das weltweit als das Beste gilt. Er sollte es also wissen. Das antike Spiel Cuju sei jenes, das am weitesten in die Geschichte zurückreicht und unserem Fußball am ähnlichsten ist. „Es gab Teams, Ligen, sogar Profis und gigantische Fan-Clubs“. Nachsatz von Moore: „Wobei natürlich die Engländer den modernen Fußball, Soccer, erfunden haben.“ Doch so weit sind wir noch nicht.

Rückblende ins Jahr 1689: Ferdinando de Medici, Erbprinz der Toskana, gibt Violante Beatrix von Bayern das Jawort und schenkt ihr ein Fußballturnier – mit den besten Spielern der Stadt Florenz. „Die Medici spielten selbst und machten Calcio in Florenz zum Nationalsport“, sagt Wolfgang Behringer. Calcio nannten die Florentiner das Fußgerangel um den Ball, erklärt der Experte, der der Geschichte des Fußballs in unzähligen Chroniken, Briefwechseln, Tagebüchern sowie Memoiren nachgegangen ist.