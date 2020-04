Fossile Wirbel gehörten einem Urzeit-Hai im Teenager-Alter

Vier bis sieben Meter groß

Unsere Berechnungen ergaben, dass diese Wirbel zu einem vier bis sieben Meter großen Hai gehörten, der zirka 30 Jahre alt war. Beeindruckend war, dass dieser Hai bis an sein Lebensende konstant an Größe zunahm", erklärte Jambura in einer Aussendung der Uni. Üblicherweise verlangsamt sich bei Haien das Wachstum nach der Geschlechtsreife. "Da dies bei unserem Hai nicht der Fall war, ist davon auszugehen, dass es sich bei unserem Tier immer noch um ein Jungtier, wahrscheinlich einen Teenager handelt - und das mit einem Alter von 30 Jahren und der genannten Körpergröße", so der Paläontologe.

Hohes Alter möglich

Den Forschern zufolge wuchsen diese Tiere langsam, erreichten aber enorme Größen und konnten offensichtlich auch sehr alt werden. "Ihre Geschlechtsreife erlangten sie erst sehr spät im Vergleich zu anderen Haien. Vielleicht ist das auch der Grund, der zu ihrem Untergang führte", so Jambura. Möglicherweise konnten sie sich nicht schnell genug an Umweltveränderungen anpassen.

Ausgestorben

Die Wissenschafter verweisen in diesem Zusammenhang auf die vielen Hai-Arten, die heute vom Aussterben bedroht sind, weil sie langsam wachsen, spät geschlechtsreif werden und auf Grund des Drucks, der vom Menschen ausgeht - zum Beispiel durch Überfischung und Umweltverschmutzung -, nicht schnell genug Nachwuchs bekommen können, um die Art zu erhalten.