US-Studie: Elefanten rufen einander beim Namen

Elefanten sind sehr sozial und kommunikativ. Sie leben in Familien und Gruppen, eingebettet in eine größere Clanstruktur – ähnlich den komplexen sozialen Netzwerken, die Menschen pflegen. Und: Sie rufen einander beim Namen, wie eine aktuelle Studie von Wissenschaftern der Colorado State University zeigt.

Demnach sprechen sich wilde afrikanische Elefanten mit namenähnlichen Rufen an. Die Forschenden vermuteten aufgrund von Beobachtungen, dass Elefanten die Rufe gezielt für bestimmte Elefanten einsetzen. Sie zeichneten Elefantenrufe auf und nutzten maschinelles Lernen, um zu bestätigen, dass sie eine namensähnliche Komponente enthielten, die den beabsichtigten Empfänger identifizierte. Als sie die aufgezeichneten Rufe abspielten, reagierten die Elefanten positiv auf an sie gerichtete Rufe – sie riefen zurück oder näherten sich dem Sprecher. Rufe, die hingegen an andere Elefanten gerichtet waren, sorgten für weniger Resonanz.