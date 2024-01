Eine Batterie zum Selbermachen

So funktioniert’s

Zuerst stecke die 2-Cent-Münze bis zur Hälfte in die Kartoffel, den Zink-Nagel mit ca 1 cm Abstand daneben hinein, beide sollen sich aber nicht berühren. Nun ist deine Batterie schon fertig. Ob deine Batterie funktioniert, testen wir mit den Kopfhörern. Setze sie auf und halte den Metallstecker gleichzeitig an die 2-Cent-Münze und den Zinknagel. Ziehe den Stecker wie den Bogen einer Geige über Münze und Nagel. Wenn die Batterie funktioniert, hörst du das Rauschen des Stromes.

In der Kartoffel ist sehr viel Zitronensäure enthalten. Darum wurde sie auch in früherer Zeit auf Schiffen mitgeführt und gern gegessen: Die Besatzungen litten oft unter so starkem Vitaminmangel, dass ihnen die Zähne ausfielen. Kartoffeln konnten diese Krankheit, Skorbut genannt, schnell heilen.

Diese Zitronensäure hat auch die Kraft, den Nagel und die Münze ein bisschen aufzulösen. Elektronen werden frei, andere bleiben zurück. Verbinden wir Nagel und Münze durch eine metallene „Brücke“ (den Stecker), können die Elektronen „laufen“, bis ein Ausgleich erreicht ist.

Auch eine Batterie ist nichts anderes: Zwischen den beiden Seiten, den Polen, herrscht ein Ungleichgewicht. Verbinden wir sie durch Metall, entsteht Strom, so lange, bis wieder ein Gleichgewicht erreicht ist: Die Batterie ist leer.

