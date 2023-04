Die renommiertesten Privatuniversitäten der Welt

An der Westküste liegt eine andere Privatuni, die in sämtlichen Unirankings Spitzenplätze belegt: Die Stanford University in der gleichnamigen kalifornischen Stadt. Durch Forschungsprojekte, Absolventen und deren Start-ups ist sie untrennbar mit dem in der Nähe liegenden IT- und Hightech-Standort Silicon Valley verbunden. Die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice, der belgische König Philipp und der ehemalige österreichische Schwimmer Markus Rogan gehören zu den bekannten Absolventen. Auch Elon Musk besuchte Stanford - verließ die Uni aber nach zwei Tagen wieder.

Europa

Private Hochschulen gibt es natürlich auch außerhalb der USA - wo sie allerdings oft nicht denselben Stellenwert wie die etablierten öffentlichen Institutionen und auch eine weniger lange Tradition haben. Zu den renommiertesten gehört das 1927 gegründete Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf, zu dessen Absolventen zwei Friedensnobelpreisträger gehören: der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan und Mohammed el-Baradei, ehemaliger Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO).

Auch die private Wirtschaftshochschule École des hautes études commerciales Paris, 1881 gegründet, gehört zu den weltweit führenden Hochschulen - speziell im Management-Bereich. François Hollande, der ehemalige französische Staatspräsident und der eingangs erwähnte Pinault, CEO des auf Luxusprodukte spezialisierten Konzerns Kering saßen hier im Hörsaal.

Während die geschichtsträchtigen britischen Hochschulen Oxford und Cambridge in den unterschiedlichsten Unirankings Top-Plätze belegen, gehören sie streng genommen nicht in die Privat-Uni-Liste. Die Trennung zwischen privaten und öffentlichen Universitäten ist hier zwar weniger deutlich als in anderen Ländern, und Universitäten können es ablehnen, sich auch durch staatliche Mittel zu finanzieren. Von dieser Option machten nur vier Hochschulen in Großbritannien Gebrauch, Cambridge und Oxford gehören nicht dazu.