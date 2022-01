Die Geschichte des Schlussverkaufs: Als Sale noch Mantelwoche hieß

Wobei natürlich die Gefahr bestand, dass jeder Händler tat, was er wollte. Unlauterer Wettbewerb stand im Raum. Denn: „Das Ende des Zunftzwangs 1859 hinterließ eine Regelungslücke“, sagt Meixner. „Doch bereits am 16. Jänner 1895 trat das erste Gesetz, das die Ausverkäufe regelte, in Kraft.“ Saisonausverkäufe wurden erst 1933 im Gesetz erwähnt – um sie auszunehmen (sie fänden ohnedies nur zu bestimmten Zeiten im Jahr statt, daher sei durch sie keine Schädigung des normalen Geschäftsbetriebs zu befürchten).

In Zeitungsannoncen bewarb man bald nach Weihnachten Mantel- und Weiße Wochen. 1911 vermeldete beispielsweise die Illustrierte Kronen-Zeitung auf Seite 8: (Großes Aufsehen.) Schlußverkauf nur 3 Tage. Kostüme 7 K, Blusen 1.30 K, Teppichreste 30 h, Handschuhe 28 h, im Warenhaus Adler, 18. Bez., Währingerstraße 84.