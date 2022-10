Der Chemie-Nobelpreis wurde für die "Click-Chemie" verliehen

Der diesjährige Nobelpreis für Chemie geht an die beiden US-Forscher Carolyn R. Bertozzi und Barry Sharpless sowie ihren dänischen Kollegen Morten Meldal. Sie werden für die Entwicklung der sogenannten "Click-Chemie" ausgezeichnet, gab die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch in Stockholm bekannt. Dabei handelt es sich um eine revolutionäre Möglichkeit, kleinere Moleküle zu größeren Einheiten zusammenzufügen (aneinander "zu klicken"), um etwa größere Moleküle für Medikamente zu entwickeln.

Für Sharpless ist es bereits der zweite Nobelpreis, er erhielt die Auszeichnung schon 2001. Die Auszeichnung ist mit zehn Millionen Schwedischen Kronen (rund 920.000 Euro) dotiert. Übergeben wird der Preis alljährlich am 10. Dezember, dem Todestag des Stifters Alfred Nobel. Sharpless ist der fünfte Preisträger, der einen zweiten Nobelpreis erhält.