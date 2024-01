Das bemerkenswerte Pflanzenlabyrinth

Ausprobieren

Für unseren Versuch brauchst du einen Schuhkarton (oder einen ähnlichen Kartonbehälter), eine Schere, Klebeband, ein paar kleine Kartonstücke, einen kleinen Topf mit Untersetzer oder einfach eine alte Tasse, ein wenig Erde und Wasser und eine Kartoffel. Die Kartoffel sollte idealerweise schon ein wenig austreiben.

Zuerst stelle den Karton seitlich auf und nimm den Deckel ab. Dann schneide ein etwa faustgroßes Loch in eine Seite des Behälters. Durch dieses Loch kann Licht in den Karton fallen. Anschließend klebe Kartonstücke mit Klebeband so in die Schachtel, dass eine Art Labyrinth entsteht, das das Licht durchqueren muss, um auf die andere Seite zu gelangen. Auf der dem Loch gegenüberliegenden Seite musst du genügend Platz für Topf und Pflanze lassen.

Pflanze die Kartoffel mit etwas Erde in den kleinen Topf. Der austreibende Teil der Pflanze kann dabei ein wenig aus der Erde ragen. Gieße deine Kartoffel ein bisschen, stelle sie auf der dem Loch gegenüberliegenden Seite in den Karton und schließe den Deckel. Stelle den Karton an einem warmen Platz so auf, dass das Loch nah an einem Fenster ist. Über die nächsten Tage und Wochen hinweg wird die Kartoffelpflanze wachsen und dabei das Labyrinth in Richtung des Loches durchqueren. Schau täglich nach, wie es ihr geht, gieße sie wenn nötig und vergiss nicht, den Deckel anschließend wieder zuzumachen.

Fragen zum Experiment der Woche sende an kurier@sciencepool.org