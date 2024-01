Spieglein, Spieglein: Was ist das für eine verdrehte Welt?

Bei unserem heutigen Experiment brauchst du nur dich selbst und einen Spiegel. Am besten nimmst du diesen Text mit und stell dich gleich einmal vor einen Spiegel. Was siehst du? Dich selbst? Glaubst du, dass du dich so siehst, wie dich auch andere Personen sehen? Ja, du siehst dich, aber dein Spiegelbild ist spiegelverkehrt. Was bedeutet das genau?

Spiegelverkehrt bedeutet links und rechts „verkehrt“ zu sehen, oder? Wenn du also nach rechts zeigst, müsste dein Spiegelbild doch nach links zeigen? Schauen wir uns das einmal genauer an: Du stehst vor dem Spiegel und zeigst nach rechts. Ist dein Spiegelbild jetzt verkehrt? Nicht wirklich. Und was ist, wenn du nach links zeigst? Dein Spiegelbild zeigt ebenso in die gleiche Richtung. Aber irgendetwas ist bei deinem Spiegel anders. Nur was?

Probieren wir es einmal mit Nach-Oben-Zeigen oder Nach-Unten-Zeigen, wie sieht es dabei aus? Auch hier zeigt dein Spiegelbild in dieselbe Richtung. Nun bleiben nur noch zwei Richtung übrig, die wir untersuchen können: vorne und hinten.

Zeige jetzt einmal nach vorne auf den Spiegel. Was passiert jetzt? Das Spiegelbild scheint sich selbstständig zu machen und zeigt frech in eine andere Richtung. Es scheint, als hätten wir eine Antwort darauf bekommen, was genau verdreht wird: Das Spiegelbild ist von vorne nach hinten verdreht.

Das hat auch einen spannenden Nebeneffekt, sieh dir deine rechte Hand genauer an. Und nun schau dir dieselbe Hand im Spiegel an. Fällt dir etwas auf? Deine rechte Hand ist für die Person im Spiegel eine linke Hand. Und deine linke Hand eine rechte. Auch interessant ist es, wenn du dem Spiegel diesen Artikel zeigst. Kannst du ihn über den Spiegel lesen? Das stellt sich als ziemlich schwierig heraus, da die Schrift genau wie deine Hand auch „verdreht“ ist. Dafür solltest du diesen Text hier gut lesen können: