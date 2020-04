Corona: Indonesier setzen jetzt auf Sonnenbaden zur Abwehr

Auch Polizisten sonnen sich

In Indonesien glauben dennoch viele an die positive Wirkung von Sonnenlicht in Corona-Zeiten. "Ich habe die Sonne immer gemieden, weil ich nicht braun werden wollte", sagt die 27-jährige Hausfrau Theresia Rikke Astria in Yogyakarta. Nun hoffe sie aber, dass das Sonnenbaden ihr Immunsystem stärke.

Rio Zikrizal geht auch verstärkt in die Sonne - obwohl er an Bräune keinesfalls interessiert ist und seine dunkle Haut wie viele andere in Indonesien oft mit Bleichmitteln behandelt. Sein Verzicht aufs Sonnenbaden gelte aber nur "in normalen Zeiten", sagt der Mann aus Jakarta mit Blick auf die Corona-Krise. Auch bei manchen Polizei- und Armee-Einheiten in Indonesien gehört das Sonnenbaden mit nacktem Oberkörper mittlerweile zum morgendlichen Programm.