Bisons, Bären: Wilde Säugetiere kehren nach Europa zurück

Der europäische Bison ist wieder zurück. Der größte Pflanzenfresser des Kontinents war einst reichlich in Europa vorhanden, wie archäologische Funde zeigen – von Frankreich über die Ukraine bis zur Spitze des Schwarzen Meeres. Über die Jahrtausende ging die Bisonpopulation jedoch stetig zurück, insbesondere in den vergangenen 500 Jahren. Gründe dafür sind Abholzung sowie die Jagd. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren sie in freier Wildbahn vollständig ausgestorben, nur Dutzende der Tiere wurden in Gefangenschaft gehalten. Erst durch erfolgreiche Naturschutzprogramme kam es zu einer Erholung ihrer Zahl: Seit 1960 ist ihr Bestand um 16 Prozent gestiegen.

Braunbär und Elch wieder stärker da

Der Bison ist nicht der einzige, wie ein Artikel von Our World in Data zeigt. Viele Arten feierten in den letzten 50 Jahren ein Comeback, darunter Großtiere wie der Braunbär und der Elch. Eine Koalition von Naturschutzorganisationen – darunter die Zoological Society of London; Birdlife International und Rewilding Europe – veröffentlichen regelmäßig Berichte darüber, wie sich Tierpopulationen in ganz Europa verändern. In ihrem neuesten Bericht untersuchten sie die Veränderung der Populationen von 24 Säugetierarten und einer Reptilienart.