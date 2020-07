Beginn der Fleischindustrie: Als das Fleisch aufs Fließband kam   

Schlachthofzwang in Wien

Kulturwissenschafter Nieradzik hat den „Wiener Schlachthof St. Marx und die Transformation einer Arbeitswelt zwischen 1851 und 1914“ (so auch der Titel seines Buches) erforscht und sagt: „Die moderne Form der Tierschlachtung hielt auch in Wien um 1850 Einzug.“

Wobei Österreichs Fleischer weiterhin in Innungen organisiert waren: „Sie lebten die Zunft in der Moderne fort, betrachteten ihre Arbeit als Handwerk“, sagt Nieradzik. Jetzt taten sie das aber ausschließlich in St. Marx und in Gumpendorf, wurden dort doch zwei zentrale Schlachthöfe errichtet. Das Besondere daran – die Stadt betrieb sie, was bisher nicht üblich gewesen war. „Man zwang die Fleischer, diese beiden Schlachthöfe zum Schlachten zu verwenden.“