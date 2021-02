Darum hatten wir bereits Besuch von Außerirdischen

Außerdem hat es eine extreme Form – sehr dünn, wie ein Pfannkuchen, das kann man mit 90-prozentiger Sicherheit sagen. Dabei scheint es deutlich länger als breit zu sein. Und es hat von irgendwoher einen extra Schub bekommen. Sonnenlicht war das Einzige, was mir eingefallen ist. Damit das Objekt aber von Sonnenlicht beeinflusst werden kann, muss es wirklich dünn sein wie ein Segel. Ein Lichtsegel. Das ist eine Technologie, an der wir derzeit arbeiten. Eine andere Zivilisation könnte sie bereits entwickelt und als Sonde zur Erde geschickt haben. Daher stellt sich die Frage: Wer hat Oumuamua gemacht, denn die Natur macht keine dünnen, flachen Objekte.

Haben Sie irgendeine Idee?

Keine Ahnung. Zuerst dachten wir ja, es sei einfach irgendein Stein. Wir haben nicht genug Daten gesammelt. Es wurde erst entdeckt, als es sich schon wieder von uns wegbewegte. Wir konnten auch kein Foto von dem Objekt machen.

Andere Forscher haben versucht, Signale von Oumuamua einzufangen? Fehlanzeige!

Dass kein Signal zu hören war, bedeutet nichts. Wenn der Postweg sehr lange ist, kann es passieren, dass die Person, die den Brief abgeschickt hat, nicht mehr lebt, wenn man ihn erhält. Es ist ein bisschen so, als bekomme man eine Flaschenpost vor die Füße gespült. Sie bekommen ein Signal von einer Zivilisation, die heute bereits verschwunden ist. Sehr wahrscheinlich ist dieses Objekt nicht länger funktionstüchtig. Wenn sie an die Objekte denken, die wir ausgesendet haben – New Horizons, Voyager I und II – in einer Million Jahren werden sie auch Weltraummüll sein.

Bis vor ein paar Jahren haben Sie sich vor allem mit dem frühen Universum und Schwarzen Löchern beschäftigt. Mittlerweile halten Sie aber die Suche nach außerirdischem Leben für wichtiger. Warum?

Wir haben jetzt die Gelegenheit dazu, denn es gibt Teleskope, mit denen wir uns gezielt auf die Suche machen können – nach Objekten, aber auch nach Hinweisen auf technologische Spuren auf anderen Planeten oder industrieller Luftverschmutzung. Ich bin sehr gespannt, was diese Fragen betrifft. Denn das hat großen Einfluss auf die Menschheit. Es wird unsere Vorstellung verändern, was unser Platz im Universum ist. Derzeit denken ja viele, wir seien etwas ganz Besonderes. Was, wenn wir eine Zivilisation finden, die viel raffinierter ist? Dann müssten wir bescheidener werden.