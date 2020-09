Asteroid zog vorüber: Viel los da draußen

Wie auch immer: Hinterher ist klar, dass ähnliche Erdvorbeiflüge kleiner Himmelskörper recht häufig stattfinden – in diesem Jahr seien es bereits um die 60 gewesen, weiß man beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Und drei davon waren näher an der Erde dran als 2011 ES4, sagt Köberl: „Je ein Objekt Anfang Februar mit 15.000 Kilometern und eines Anfang Mai mit 11.000 Kilometern. Im August flog ein Asteroid sogar in nur knapp 3.000 km Entfernung an uns vorbei.“ Das entspricht etwa der Flugstrecke von Wien nach Bagdad.

Druckwelle

Treffen werde uns 2011 ES4 also nicht, sind sich die Astronomen sicher. Wobei: Ganz sicher könne man nie sein. „Der größte Impakt der vergangenen Jahrzehnte war der in Tscheljabinsk im Jahr 2013“, sagt Köberl. Damals war ein etwa 19 Meter großer Meteor 30 Kilometer über der russischen Stadt in der Atmosphäre zerbrochen. Die Druckwelle führte zu Gebäudeschäden, mehrere Menschen wurden unter anderem durch zerberstende Glasscheiben verletzt.

„So etwas kann auch völlig unangekündigt vorkommen“, sagt Köberl und erzählt von Berechnungen vor der Katastrophe: „Für exakt denselben Tag war der Vorbeiflug eines Kleinplaneten vorhergesagt. Viele meinten dann, die Astronomen hätten sich verrechnet. Falsch! Das andere Ding zog am Nachmittag nach der Explosion des bis dahin völlig unbekannten Objektes wie berechnet an der Erde vorbei.“ Köberls Fazit: „Es kann eben jederzeit etwas aus heiterem Himmel daherkommen.“