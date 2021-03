Als der Mensch zum Menschen wurde

Womit wir beim springenden Punkt wären: Bisher fanden sich Belege dafür, dass der moderne Mensch kognitive Fähigkeiten entwickelte, die den unsrigen ähneln, fast ausschließlich an archäologischen Ausgrabungsstätten in Küstennähe. Das verleitete viele Forscher zu der Annahme, dass die Nähe zum Meer und den dort verfügbaren Nahrungsressourcen möglicherweise irgendwie dazu beigetragen hat, dass sich in der Gehirnentwicklung des Menschen etwas verändern konnte. Das in der Folge die Entwicklung der erstaunlichen kulturellen und sozialen Fähigkeiten und Fertigkeiten ermöglicht hat. Damit war die Voraussetzung für den modernen Menschen nach unserer heutigen Vorstellung geschaffen.

Alles anders

Seit sich das internationale Forscherteam um Jayne Wilkins von der Griffith University in Brisbane (Australien) aber weiter im Landesinneren auf die Spuren der frühen modernen Menschen im südlichen Afrika geheftet hat, ist alles anders. „Unsere Analysen von diesem bis heute für die einheimischen Menschen wichtigen Ort zeigen, dass modernes menschliches Verhalten schon früh auch im Landesinneren zu finden war – und um nichts jenem in Meeresnähe nachstand. In der Kalahari-Savanne herrschte zu jener Zeit ein feuchteres Klima mit Perioden vermehrter Niederschläge. Wir gehen daher davon aus, dass frühe moderne Menschen auch andere Regionen des afrikanischen Kontinents besiedelt haben“, sagt die Erstautorin der Studie.

Gefunden wurden auch zahlreiche Artefakte, die einen derartigen Entwicklungssprung belegen, wie etwa Muschelschalen, die nicht als Nahrung genutzt wurden, andere dekorative Artefakte oder Ockerfarben an einigen von Menschen zwischen 125.000 und 70.000 Jahren vor unserer Zeit frequentierten Orten mit Meerblick.