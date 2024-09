Wie Wildtiere mit dem Hochwasser zurechtkommen

Mobile Arten wie der Feldhase können sich oft rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Selbst größere Säugetiere wie Rehe und Wildschweine, die an sich gute Schwimmer sind, können, von einer Sturzflut überrascht, ums Leben kommen, bringt der Leiter des Departments für Botanik und Biodiversitätsforschung weitere Beispiele.

„Tiere mit geringem Aktionsradius sind naturgemäß am stärksten von Überschwemmungen betroffen “, sagt Konrad Fiedler von der Uni Wien und verweist auf Ameisen , die samt Kolonie untergehen, und Mäuse , die von der Flut in ihren Bau gedrängt, ertrinken.

Doch der Leiter des Instituts für Wildbiologie und Jagdwirtschaft weiß auch: „Die Flächen werden schnell neu besiedelt.“ Feldhamster oder Ziesel etwa wandern von höheren Lagen in die verwaisten Hochwasserzonen. Feldhasen, die sich in mehreren Nachwuchsreichen Würfen pro Jahr vermehren, gleichen die Verluste in kürzester Zeit aus.

Vögel sind vom Dauerregen doppelt betroffen

„Die Bodenbrüter sind seit einem Monat fertig, Wiesenbrüter schon abgezogen“, schwenkt Fiedler zu den Vögeln. Gefiederte Arten sind von Wetterkapriolen trotzdem doppelt betroffen. Einerseits kühlt die permanente Durchnässung die Leichtgewichte bedrohlich aus, andererseits finden v.a. Fluginsekten-Fresser bei lang anhaltendem Niederschlag keine Nahrung.

Für unzählige Mehlschwalben, die das Unwetter auf der Reise in den Süden kalt erwischt hat, war die Belastung zu groß. Der Futtermangel machte auch Fledermäusen zu schaffen; sie befinden sich noch nicht im Winterschlaf.