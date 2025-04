Wie wir sprachbasierte KI-Assistenten verstehen und verbessern

Wir alle sind schon mit ihnen in Kontakt getreten – etwa wenn uns das Handy den Weg ansagt. Sprachgesteuerte KI-Assistenten sind Computerprogramme, die die menschliche Konversation simulieren. Ass.-Prof. Sebastian Schuster will mit seiner Forschungsgruppe „Natural Language Processing“ an der Universität Wien Modelle mit besserer Verständnisfähigkeit entwickeln.

Wie arbeiten sprachgesteuerte KI-Assistenten?

Sebastian Schuster: Es sind sehr komplexe Systeme, wo es schwierig zu erklären ist, wie genau sie zu ihren Antworten kommen. Klar ist: Sie werden auf massiven Mengen an Text so trainiert, sodass sie ein Wort nach dem anderen vorhersagen können. Zusätzlich werden sie noch mit häufigen Anfragen und den dazugehörigen Antworten trainiert. Durch diese Kombination bekommen die Modelle eine gewisse Fähigkeit zu abstrahieren und können auch andere Anfragen beantworten.

Funktionieren Chatbots immer reibungslos?

Schuster: Nicht immer. Die Texte werden dadurch generiert, indem Wörter vorhergesagt werden. Das ist bis zu einem gewissen Grad ein zufälliger Prozess. Daher sagt das Modell manchmal Worte vorher, die vernünftig klingen, aber keinen Fakten entsprechen. Wir Menschen neigen allerdings häufig dazu, einem solchen System zu vertrauen, wenn wir ein paar gute Antworten bekommen haben. Wir überprüfen dann bei weiterer Anwendung nicht unbedingt, ob die Informationen stimmen, weil es richtig klingt.