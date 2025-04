Pimp my Öltank: Nachhaltige Energiespeicher

Florian Schnellnast teilte seine Gedanken mit seinem Studienkollegen Sebastian Rigger zwischen zwei Vorlesungen an der TU Wien. Im Zuge einer Projektarbeit wurde schließlich die Idee im März 2024 geboren, alte Öltanks als Energiespeicher umzufunktionieren.

Wärmeakku

Für die erste Testanlage musste auch der Keller von Florians Schwiegermutter herhalten. Erfolgreich. Denn die Anlage funktioniert noch immer und gemeinsam mit dem Kollegen Christoph Markler haben die zwei das Unternehmen „Joulzen“ gegründet. Gefördert werden sie aktuell von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft (aws). „Besitzt man eine Ölheizung und hat auf ein nachhaltigeres Heizsystem umgestellt, stellt man sich die Frage, was man mit dem alten Öltank nun tun soll. Eine Entsorgung verursacht unnötige Kosten und verschwendet wertvolle Ressourcen. Ein Weiterverkauf ist kaum möglich. Da kommen wir mit unserer Lösung: smartes Upcycling“, sagt Sebastian Rigger.

Anstatt den alten Öltank aufwendig und kostenintensiv zu entsorgen, wird er in wenigen Schritten in einen modernen Energiespeicher umgewandelt. Dieser Energiespeicher kann überschüssige Wärmeenergie – etwa über eine Wärmepumpe oder von der Solaranlage – aufnehmen sowie Überschussstrom vom Netz über einen integrierten Wärmeerzeuger einspeichern und bei Bedarf jederzeit abgeben. So bleibt die bestehende Infrastruktur erhalten, wird aber klimafreundlich und nachhaltig aufgewertet. „So kann man zu den Zeiten heizen, wenn der Strom günstig ist, und zwischenspeichern, wenn gerade kein Bedarf ist“, sagt Florian Schnellnast.“ Das macht eine eigene Regelungseinheit von Joulzen. Das System ist kompatibel mit diversen Heizsystemen: Wärmepumpe, PV-Anlage, Wärmepumpe und PV-Anlage, Solaranlage oder Feststoffheizungen wie Pelletsheizung oder Scheitholzheizung. Dafür sorgt ein eigener geschlossener Heizkreislauf.