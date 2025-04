Hautanalyse per Hightech-Scan

L’Oréal will mit einer neuen Technologie Verbrauchern helfen, das passende Anti-Aging-Produkt zu finden. Auf der CES 2025 stellte der Konzern das Diagnostikgerät „Cell Bioprint“ vor, das die Hautanalyse auf Basis von Proteinen ermöglicht. Verbraucher*innen erhalten so innerhalb von fünf Minuten Empfehlungen für Hautpflegeprodukte, die individuell auf ihre biologische Beschaffenheit abgestimmt sind. Mit diesem maßgeschneiderten Tool will man den Kund*innen helfen, so das beste Produkt für die eigenen Bedürfnisse zu finden.