Im Reich der Mikroben

Es ist ein unsichtbares und höchst individuelles Ökosystem unseres Körpers: das Mikrobiom. Dieses ist die Gesamtheit aller Mikroorganismen, wie Bakterien, Pilze, Viren, die auf und in unserem Körper leben – hauptsächlich im Darm, aber auch auf der Haut, im Mund, in der Lunge usw. Im und am menschlichen Körper existieren mehr mikrobielle als menschliche Zellen. „Vor rund 20 Jahren begannen Mikrobiolog*innen, die Mikroben, die in, auf und überall um uns herum leben, mit neuen Technologien zu analysieren – und waren überrascht von der riesigen Zahl und Diversität der Organismen, die sie fanden“, erklärt Univ.-Prof. David Berry, der an der Universität Wien am Department für Mikrobiologie und Ökosystemwissenschaft vor allem am Mikrobiom der Darmflora forscht.