CEU-Press: Fördern und Brücken bauen

Wie waren die Hygiene-Standards in Südosteuropa bis 1945? Welche Entwicklungen in der öffentlichen Gesundheit waren zu verzeichnen? Das Buch „Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945“ gibt Antworten auf diese Fragen.

Einblicke Der Band ist eine Sammlung von Kapiteln, die sich mit Fragen der Gesundheit, Hygiene und Eugenik in Südosteuropa bis 1945 befassen, insbesondere in Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Griechenland und Rumänien. Sein Hauptanliegen ist es, den Transfer medizinischer Ideen in die Gesellschaft über lokale, nationale und internationale Akteure zu untersuchen und aufzuzeigen, inwieweit Entwicklungen in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Präventivmedizin, Sozialhygiene, Wohlfahrt, Geschlechterbeziehungen und Eugenik einem regionalen Muster folgten. Der Band bietet Einblicke in eine Region, die in der Sozialgeschichte der Medizin bisher nur marginal erforscht wurde.

Vielfältiges Spektrum Das Buch ist bei CEU Press erschienen. Dank seiner einzigartigen Position in Mitteleuropa bietet der CEU Press eine Perspektive aus einer Region, die seit jeher Schauplatz globaler und ideologischer Spannungen ist, aber im globalen Diskurs unterrepräsentiert bleibt. Während sich der CEU Press an unsere sich schnell verändernde Welt anpasst und weiterentwickelt, bleibt er seiner Kernaufgabe treu: die Förderung der Wissenschaft zur Geschichte, Kultur und den Besonderheiten der Region und die Präsentation eines vielfältigen Spektrums zukunftsweisender Forschung, das Klarheit und Erkenntnisse in unsere komplexe und verwirrende Zeit bringt.

© CEU Press Buchtipp: „Health, Hygiene and Eugenics in Southeastern Europe to 1945“. Von Christian Promitzer, Marius Turda und Sevasti Trubeta CEU Press, 164,99 €

Über 600 Der CEU Press beauftragt und veröffentlicht jährlich rund 50 Bücher in Zusammenarbeit mit der AUP (Amsterdam University Press). Der Verlag verfügt über einen umfangreichen Bestand von über 600 Titeln zu Themen von Politik und internationalen Beziehungen über Literatur und Geschichte bis hin zu Wirtschaft, Sprachen, Medien und Religion. So zählen beispielsweise folgende Bücher zum Sortiment, die im Jahr 2024 erschienen sind: „Texts and Contexts from the History of Feminism and Women’s Rights“, „Exhibiting Jewish Culinary Culture“, „Beyond the Siege of Leningrad“, „The Political Brain“ oder „From Borderland to Burgenland“.