Mehr Klarheit beim Thema Impfen

Impfsystem

Doktorandin Nora Hansl, MA, untersucht die Sicht von Eltern und Kinderärzt*innen auf Impfungen und beobachtet dazu Aufklärungsgespräche in Kinderarztpraxen: „Da sehen wir uns zum Beispiel an, wie Eltern zu ihrer Impfentscheidung kommen, in einem System, das allgemein nicht so viel Orientierung bietet. Woher beziehen sie diese Informationen? Was empfinden Eltern als wichtig? Welchen politischen und ökonomischen Stellenwert hat das Impfprogramm aber auch für andere Akteure?“ Auch die Art und Weise, wie Impfungen angeboten werden, macht einen Unterschied, wie wichtig wir sie wahrnehmen. Beispiel: Die Impfung gegen Feuchtblattern ist nicht im Impfplan enthalten und muss selbst finanziert werden. Das kann dazu führen, dass die Impfung als weniger wichtig empfunden wird. Paul, Hansl und das Team betrachten in ihren Forschungen das Impfsystem in Österreich ganzheitlich, um festzustellen, welche Hebel man setzen müsste, um die Aufklärung zum Thema Impfen zu fördern und welche Mechanismen das Gegenteil bewirken.