Kein Holzweg: Die Bestandteile von Bäumen könnten Erdöl ersetzen

Seit 1859 wird Erdöl kommerziell gefördert. Selbst wenn immer wieder neue Vorkommen entdeckt werden, reichen die Reserven bei gegenwärtigem Verbrauch für maximal weitere 50 Jahre aus. „Je nachdem, wie viel wir verwenden, kann es schneller oder langsamer gehen“, sagt Prof. Antje Potthast vom Institut Chemie nachwachsender Rohstoff der BOKU University. „Eines ist aber klar: Die Erdölreserven reichen für maximal ein weiteres Menschenleben.“

Kreisläufe beachten Fossile Rohstoffe werden nicht nur für Kraftstoff oder zur Energiegewinnung benötigt. „So ziemlich in allem, was wir täglich in Händen halten, ist Erdöl drinnen“, so Potthast. „Im Bereich der Materialien benötigen wir dringend Ersatz – wobei wir dabei keine nachgeschalteten Probleme generieren dürfen.“ Damit spricht die Wissenschafterin ein Thema an, das alle im Moment beschäftigt: Verpackungsmaterialien aus Plastik etwa sind, sobald sie ihr End of Life erreicht haben, schwer abbaubar und belasten die Umwelt. „Wollen wir Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen entwickeln, müssen wir auch dran denken, wie sie im Kreislauf geführt werden können“, appelliert die Chemikerin. „Wir brauchen neue Materialien außerhalb dieser ganzen fossilen Kette, die nach ihrer Benutzung kompostier- oder recycelbar sind.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © S. Rosenau "Damit wir weiterkommen, müssen wir die Grundlagenforschung stärker danach ausrichten, was umsetzbar ist, aber auch die Politik und Wirtschaft muss bereit sein, den Weg mitzugehen." Prof. Antje Potthast

Im Zentrum: Zellulose Dabei ist das am häufigsten vorkommende Biopolymer der Welt ein Hoffnungsträger. „Zellulose kommt in großem Prozentsatz in Pflanzenzellwänden vor – beim Baum sind es im Schnitt 40% des Holzes “, sagt Potthast. „Es ist ein einfach aufgebautes Molekül, das eine besondere Festigkeit aufweist und mit Wasser agieren kann.“ Zellulose ist für die Materialforschung interessant, da sie ist unterschiedlichen Bereichen einsetzbar ist. Potthast: „Ein Riesenvorteil ist auch, dass sie sehr gut abbaubar ist, sofern sie nicht zu stark modifiziert wurde.“ Somit erfüllt Zellulose wichtige Faktoren, um dem Kreislaufgedanken zu entsprechen. In ihrer Forschung beschäftigt sich Antje Potthast mit einem weiteren pflanzliches Biopolymer: Lignin ist den Zellwänden aller außerhalb des Wassers lebenden Pflanzen eingelagert. „Es hydrophobisiert die Zellwände, sodass das Wasser von den Wurzeln oben transportiert werden kann“, so Potthast. „Das Spannende an Lignin ist, dass es in jeder Pflanze etwas anders aufgebaut ist.“