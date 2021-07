Milgram-Experiment: Gehorsam bis zum bitteren Ende

Gehorsam gehört offensichtlich zur Grundausstattung von Homo sapiens. "Menschen sind von Geburt an mit Werkzeugen ausgestattet, die sich im Laufe der Evolution als funktional im Hinblick auf das Überleben gezeigt haben. Zu diesen Werkzeugen gehören auch Reaktionsmuster in sozialen Situationen. Einem Experten, also einer Person, die im Hinblick auf Wissen überlegen ist, zu folgen, ist zunächst nicht verkehrt", sagt der Sozialpsychologe Univ.-Prof. Arnd Florack. Gruppen könnten auf diese Weise effektiv zusammenarbeiten. Doch in Experimenten wie dem Milgram-Versuch zeige sich die Kehrseite dieser sozialen Funktion: "Leider werden auch in der Realität Menschen genau in dieser negativen Art und Weise beeinflusst. Unser Wissen über das Verhalten von Menschen in Kriegssituationen, wie etwa im Zweiten Weltkrieg, aber auch aktuell, zeigt diese negativen Einflüsse und deren starke Wirkung."

Die Macht der Autorität erklärt Florack so: "Menschen nutzen die Urteile von anderen Personen, um zu einem eigenen Urteil zu kommen. Sie konstruieren so eine soziale Realität. In der Situation des Milgram-Experiments ist den Versuchspersonen anfangs nicht klar, was passiert. Sie folgen daher dem Experten." Dazu komme der Sog der Gruppe, ebenfalls ein evolutionäres Erbe: "Der Ausschluss aus einer sozialen Gruppe war für das Überleben unserer Vorfahren ungünstig, und das schmerzt noch heute sehr." Um blinden Gehorsam gehe es aus seiner Sicht dennoch nicht: "Viele Menschen fühlen sich in Situationen schlecht, in denen autoritäre Führung ausgeübt wird. Sie finden jedoch den Ausweg aus der Situation nicht. Sobald ihnen dieser Ausweg gezeigt wird, nehmen sie ihn dankbar an." Zivilcourage zählt offenbar: "Widersetzt sich im Milgram-Experiment eine weitere Versuchsperson, brechen auch die anderen mit großer Wahrscheinlichkeit ab."