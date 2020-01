Wie unser Gesicht uns verrät, wenn wir lügen

Einer der ersten Wissenschaftler, der sich mit Gefühlen und Mimik beschäftigte, war Charles Darwin. Er ging davon aus, dass alle Menschen eine bestimmte Palette an Emotionen zur Verfügung steht, die genetisch fixiert ist. Daher, so Darwins Mutmaßung, bewegen alle Ethnien dieselben Gefühle. Wie diese sich allerdings in Gesten oder Mimik niederschlagen, darüber konnte der Naturforscher nicht viel herausfinden. In seinen Augen waren die Reaktionen nicht bei allen Menschen gleich stark ausgeprägt. Erst Paul Ekman konnte in den 1960er-Jahren sieben Basisemotionen herausfiltern, deren Gesichtsausdrücke überall auf der Welt gleich aussehen. Bei Wut, Ekel, Verachtung, Freude, Trauer, Angst und Überraschung schlagen sich in der selben Mimik nieder - ob bei einem Europäer, eine Japaner oder einem Inuit. Ausgehend von dieser Erkenntnis konnte Paul Ekman schließlich eine Liste von Mikroausdrücken erstellt, durch die Lügner ertappt werden können - wenn man denn darauf geschult ist, winzigste Regungen im Gesicht zu erkennen.