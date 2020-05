Wie Medizinstudenten lernen, mit Patienten umzugehen

Herzen

Halilovic

Gisinger

Tipps aus dem Seminar – etwa aggressives Verhalten von Demenzpatienten nicht persönlich zu nehmen – waren für die beiden hilfreich, vieles lösten sie aber aus dem Bauch heraus. "Ich gehe jetzt offener auf Leute zu und bin einfühlsamer. Außerdem nehme ich es mir nicht zu, wenn Demenzpatienten etwas sagen, das nicht in Ordnung ist", meint. Solche Erfahrungen werden in Reflexionseinheiten besprochen. Nicht alle tun sich leicht, manche wissen nichts mit den Patienten anzufangen oder grübeln, ob das Studium das richtige für sie ist. Das ist durchaus gewünscht. "Die Ärzte der Zukunft werden sehr stark im chronischen Bereich und mit multimorbiden Patienten arbeiten. Wir wollen den Schwerpunkt des Spitals relativieren und den Studenten möglichst viele Perspektiven ermöglichen", so

Bei den beiden Studentinnen hat das Seminar diese Spuren hinterlassen, auf den geriatrischen Bereich wollen sie sich aber nicht festlegen. Frau Fichtinger macht das nichts, sie freut sich, wenn Besuch kommt. Oder eine Postkarte wie von einem der Studenten, der auf ihrer Station eingeteilt war. Oder wenn zwei Studentinnen mit ihr Domino spielen, auch wenn der KURIER-Fotograf längst gegangen ist.