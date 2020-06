Wissen, was guttut – und was nicht

Die meisten kommen erst, wenn schon der Hut brennt. Dabei wäre es viel einfacher, sich schon präventiv mit Gesundheitskompetenz zu beschäftigen. "Wenn die Probleme noch nicht überhand nehmen, kann man leichter hinschauen, welche Veränderungen passen." Denn der Weg zurück zum G’spür für sich selbst kann schwierig sein. "Man muss wieder lernen, mit seinem neuen Ich umzugehen", erklärt Dungl-Nemetz. "Sich selbst zu erlauben, etwas Bewährtes, Gewohntes sein zu lassen, ist gar nicht so einfach." Übrigens ebenso wenig, wie der umgekehrte Lernprozess, sich etwas zu gönnen. "Es ist aber immens wichtig, dass ich auf mich schaue."

Wesentlich für den Aufbau einer soliden Gesundheitskompetenz ist eine grundsätzliche Bestandsaufnahme: Wo stehe ich? Wo will ich hin? Und vor allem: Was brauche ich dazu? Kurz gesagt: "Es geht darum, sich selbst wieder neu zu entdecken. Denn was einmal wichtig war, muss es heute nicht mehr sein", sagen die Expertinnen. Und so ein Rundum-Check empfiehlt sich auch ohne Krise in regelmäßigen Abständen. "Frei nach dem Motto ‚Passt eh noch alles?‘"