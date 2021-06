Wie eine Schule es schafft, Schülerleistungen zu verbessern

Dass sich die Schülerinnen und Schüler wohlfühlen, ist Direktorin Doris Pfingstner und ihrem Lehrerteam wichtig: „Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass sie gute schulische Leistungen bringen können.“

Das ist mit ein Grund, warum in der Modularen Mittelstufe Aspern in Wien auf gemeinschaftsfördernde Aktionen gesetzt wird. Jüngstes Beispiel: Die Schülerinnen und Schüler haben den Tanz zum „Corona-Hit“ Jerusalema einstudiert (Foto oben).

Doch manchmal braucht es mehr, um Gemeinschaft zu fördern: „Wenn wir merken, dass es in einer Klasse Schwierigkeiten gibt, erhält diese zusätzliche Ressourcen, um diese Probleme zu lösen.“

Messungen

Wie sehr es sich auf die Leistung auswirkt, wenn in einer Klasse „die Chemie nicht stimmt“, sehen die Lehrkräfte in Aspern schwarz auf weiß, wie der Mathematiklehrer Bernhard Prager erläutert: Die Schule nutzt die Ergebnisse der Informellen Kompetenzmessung IKM – eine Weiterentwicklung der Bildungsstandard-Tests: „Wir haben uns zuerst überlegt, wie wir die Daten für uns so aufbereiten können, damit wir die Ergebnisse möglichst vergleichbar machen können – und haben dann ein Vergleichstool entwickelt. Das zeigt uns, wie sich die Schülerleistungen in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch von Jahr zu Jahr entwickeln.“

Von Anfang an

Die ersten Tests werden zu Beginn der ersten Klasse gemacht: „Was uns freut: Wir sehen, wie sich die Leistungen der Schüler von Jahr zu Jahr verbessern. Spätestens in der vierten Klasse liegen wir deutlich über dem Durchschnitt“, sagt Pfingstner.

Daran hat selbst Corona nichts geändert – im Gegenteil: Weil die Schüler viele schriftlichen Anweisungen lesen mussten, ist die Lesekompetenz gestiegen. Zudem konnten sie sich Erklärvideos so lange anschauen, bis sie es verstanden haben.