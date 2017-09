Dass die beiden Jahrestage beinahe zusammenfallen, ist reiner Zufall: Am 19. September 1867 meldete der schwedische Chemiker Alfred Nobel das Dynamit zum Patent an. 1981, also mehr als hundert Jahre später, beschloss die UNO, den 21. September zum Weltfriedenstag zu machen.

Foto: APA/AFP/SCANPIX SWEDEN/DSK Ein Gedenktag, an dem Nobel wohl Gefallen gefunden hätte. Auch wenn sein Name mit Zerstörung, Krieg und dem Tod von Hunderttausenden Menschen in Verbindung gebracht wird – am Ende seines Lebens setzte er einen Preis aus, der diejenigen begünstigen soll, die zum Wohle der Menschheit forschten und arbeiteten.

Sehnlichst erwartet

Nobels Erfindung war in der Zeit der Industrialisierung tatsächlich von vielen Tunnelbauern oder Bergleuten sehnlichst erwartet worden. Denn Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in ganz Europa Schienen gebaut und Erze abgebaut, wozu man ein starkes Sprengmittel benötigte. Das bis dahin bekannte Schwarzpulver war dafür zu schwach. Und das von dem Italiener Asciano Sobrero, den Nobel persönlich kennengelernt hatte, entwickelte "Sprengöl" Nitroglyzerin war zu instabil. Es explodierte allzu leicht.

Nobel experimentierte über Jahre mit dem Stoff, wobei es immer wieder zu schweren Unfällen kam: 1864 starben bei einer Explosion vier Mitarbeiter und sein jüngerer Bruder Emil. Nobel übersiedelte daraufhin nach Geesthacht nahe Hamburg. Auch dort flog seine Fabrik bald in die Luft und er verlegte seine Forschungen aufs Wasser. Das Dynamit wurde wohl auf der Elbe entdeckt: die Beimischung von Kieselgur – einem porösen Sediment aus Kieselalgen – verminderte die Sprengkraft des Nitroglyzerins nur um ein Viertel, machte es aber unempfindlich gegen Erschütterungen.

Revolutionäre

Doch "Nobels Sicherheitspulver", wie es anfangs hieß, wurde nicht nur friedlich genutzt. Als eine der Ersten verwendeten die Revolutionäre der Pariser Kommune in den 1870er-Jahren den Sprengstoff als Kampfmittel. Der Begriff des Dynamitarden – Attentäter, die ihre politischen Gegner in die Luft sprengen – war geboren.

Foto: Getty Images/iStockphoto/perrygerenday/iStockphoto Ob diese Entwicklung Nobel zum Pazifisten machte, weiß man nicht. Vielleicht war es die Begegnung mit der Friedensaktivistin Bertha von Suttner, die in ihm einen Sinneswandel auslöste. Ihr gegenüber verteidigte er in einem Brief seine Erfindung: "An dem Tage, an dem zwei Armeen in der Lage sein werden, sich gegenseitig in Sekundenschnelle zu vernichten, werden wohl alle zivilisierten Nationen vor einem Krieg zurückschrecken und ihre Truppen nach Hause schicken", begründete Nobel seine Theorie der Abschreckung.

Vielleicht war seine Stiftung, die bis heute die Nobelpreise mitfinanziert, als Rechtfertigung für seine todbringende Erfindung gedacht. Dass seine Reputation nicht die beste war, hatte er 1888 bitter erfahren müssen. Nachdem sein Bruder gestorben war, veröffentlich Le Figaro irrtümlich seinen Nachruf. "Der Händler des Todes ist gestorben", lautete die Überschrift.

Möglicherweise war der Grund dafür, dass er in seinem Testament nicht seine Verwandtschaft bedachte, sondern eine Stiftung gründete, lapidar: Nobel soll geglaubt haben, dass geerbter Reichtum faul macht.