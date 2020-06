Wie der Bauch auf die Augen wirkt

Erfreulich hingegen eine andere Entwicklung: "Wir sehen einen dramatischen Rückgang der Augenkomplikationen bei Diabetes-Patienten", sagt Univ.-Prof. Guntram Schernthaner, Vorstand der 1. Med. Abteilung in der Rudolfstiftung: Von 1982 bis 2012 um immerhin 60 Prozent. "Erreicht wurde dies durch die zunehmend bessere Einstellung der Diabetiker." Allerdings, so Binder: "In ländlichen Regionen wird die Augenuntersuchung bei Diabetes oft noch immer nicht so wichtig genommen. "

Neues gibt es auf dem Augentag auch zum Thema Grauer Star: "Neue moderne Kunstlinsen sorgen für eine bessere Abbildungsqualität und besseres Sehen in der Dämmerung", so Prim. Univ.-Prof. Oliver Findl, Hanusch-Krankenhaus Wien.

Auf die Situation in Entwicklungsländern weist Rupert Roniger von der Hilfsorganisation " Licht für die Welt" hin: "85 Prozent aller blinden Menschen leben in Entwicklungsländern – es gibt viel zu wenig Behandlungsmöglichkeiten."