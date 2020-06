WHO warnt: Antibiotika-Resistenz von Bakterien nimmt weltweit zu

„Es kommt auch in Österreich zu Infektionen, wo kein Antibiotikum mehr zur Verfügung steht, aber das sind Einzelfälle“, sagt Univ.-Doz. Petra Apfalter vom Nationalen Referenzzentrum für Antibiotikaresistenz am Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. „In den allermeisten Fällen können wir die Patienten gut behandeln und stehen uns bei Resistenzen eines Medikamentes auch andere Präparate zur Behandlung zur Verfügung.“ Österreich liege bei der Häufigkeit von Antibiotika-Resistenzen im europäischen Mittelfeld. „Wir beobachten das sehr genau, es gibt in Österreich eine vorbildliche Überwachung der Resistenzsituation.“

In dem neuen WHO-Bericht wird auch Österreich genannt: Als eines jener Länder, in denen „Behandlungsversager“ der Geschlechtskrankheit Gonorrhoe mit „den letzten zur Verfügung stehenden Medikamenten, den Cephalosporinen der dritten Generation“ bestätigt wurden. Apfalter: „Das war ein einzelner Fall.“