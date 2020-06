Wettlauf gegen die Zeit für Ilayda

Hier sind vor Weihnachten die Lions (Wohltätigkeitsorganisation) eingesprungen. "Im September 2014 hat sich Lions International in Österreich entschieden, die Stammzellspende zu unterstützen", sagt Eva-Maria Franke, Governorrats-Vorsitzende der österreichischen Lions: "Viele Clubs aus dem District Ost haben zusammengelegt und insgesamt 15.900 Euro gesammelt. Die Mittel werden zur Gänze zur Bestimmung der Gewebetypen der möglichen Lebensretter für Ilayda verwendet."

"Normalerweise kann man für 80 Prozent der Patienten aus den weltweit 25 Millionen registrierten Stammzellspendern einen passenden Lebensretter identifizieren, in vielen Fällen ist eine Heilung möglich", sagt Rosenmayr. Nur manchmal, wenn Patientin oder Patient nicht aus Mitteleuropa stammen (Ilaydas Familie kommt aus der Türkei), könne es sehr schwierig werden, einen Spender zu finden: "Die Gewebetypen sind in Asien anders verteilt als in Europa."