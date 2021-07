Wenn Pferde Menschen trainieren

Langsam setzt Granini einen Schritt nach dem anderen in den sandigen Boden der Reithalle. Er tut es mit Vorsicht, als wüsste er, welche Verantwortung er auf seinem Rücken trägt. Granini ist ein Therapiepferd. Heute sitzt keine Patientin auf ihm, sondern eine Studentin, die Übungen vorzeigt. An anderen Tagen trägt der schwarze Hengst Menschen, die schwere Schmerzen haben. Und zum Beispiel an Multipler Sklerose (MS) erkrankt sind.