Wenn Essen Probleme verursacht

Vom Apfel juckt es im Mundraum und die Lippen brennen. Nach einem Glas Rotwein zeigen sich rote Flecken auf der Haut oder ein Stück Pizza mit Parmesan löst Bauchkrämpfe und Durchfälle aus: Bis zu 17 Prozent der Europäer klagen nach dem Genuss verschiedener Nahrungsmittel über Beschwerden. Für viele ist dann klar: "Ich habe eine Nahrungsmittel-Allergie."

So einfach ist es aber nicht. "Nur ein bis drei Prozent der Erwachsenen und acht Prozent der Kinder haben eine echte Nahrungsmittel-Allergie", sagt Sozialmedizinerin Univ.-Prof. Anita Rieder, MedUni Wien. Sie warnt davor, durch gestiegene Sensibilität und verbesserte Diagnostik von einem dramatischen Anstieg auszugehen. "Wir sehen zwar, dass die Häufigkeit insgesamt zunimmt. Gleichzeitig bleibt aber die Zahl der Neuerkrankungen europaweit stabil. Wir brauchen hier noch viel mehr epidemiologische Forschungen."

Wesentlich häufiger als Allergien treten Intoleranzen auf. Die Symptome sind äußerst unangenehm und beeinträchtigen die Lebensqualität enorm. "Anders als bei einer Allergie sind sie nicht potenziell lebensbedrohlich – aber dosisabhängig: Je mehr, desto schlechter geht es dem Betroffenen", betont die Wiener Dermatologin und Allergologin Nadine Mothes-Luksch.

Dazu kommen noch Kreuzallergien infolge einer Pollenallergie: "Die Hälfte der Birkenpollen-Allergiker verträgt zum Beispiel kein rohes Obst, Gemüse oder Nüsse." Der Grund dafür ist, dass sich die beiden Eiweißstrukturen sehr ähnlich sind und vom Körper falsch erkannt werden.

Das Fatale an Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten und -Allergien erklärt Assoc.-Prof. Karin Hoffmann-Sommergruber vom Institut für Pathophysiologie an der MedUni Wien so: "Wir können therapeutisch nur die Symptome bekämpfen, aber nicht die Ursache." Die einzige, wirklich wirksame Maßnahme sei die Vermeidung des Auslösers.