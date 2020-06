Wenn die Familie um den Tisch sitzt

Aus Juuls Sicht fördert die Mahlzeit im Kreise der Familie Zusammenhalt und Verbindung, besonders in Zeiten von Kommunikationspartnern wie Smartphone oder iPad. „Essen in der Familie ist wie ein Marktplatz. Da treffen sich alle.“ Er hält für äußerst wichtig, dass Familien diese Arena tatsächlich nützen. „Es ist praktisch die einzige Möglichkeit für Eltern, einen Gesamtüberblick über die Familie zu bekommen.“ Claudia Bischof, Therapeutin in Juuls Österreich-Niederlassung „family­lab“, ergänzt: „Auch wenn Kinder durch neue Medien heute anders kommunizieren als ihre Eltern, haben sie die gleichen Bedürfnisse nach Kontakt und Austausch.“ Gemeinsames Essen schaffe diese Verbindung. „Vorausgesetzt, Eltern verwenden diese gemeinsame Zeit nicht zum Erziehen.“ Zurechtgewiesen oder beobachtet zu werden, schlage sich oft erst recht auf den Appetit. „Im besten Fall ist Essen vom Anbeginn des Lebens mit Nähe, Geborgenheit, Liebe und Fürsorge verbunden. Wenn die Familie zusammenkommt, ohne etwas leisten zu müssen, stärkt das die Beziehungen.“

Je älter Kinder werden, umso schwieriger wird es, sie für gemeinsame Familienzeit zu gewinnen, weiß die Expertin. „Wir haben als Eltern nur die Möglichkeit, selbst klar auszudrücken, was wir wollen. Wenn die Jugendlichen dann trotzdem nicht mitmachen, ist es wichtig, sie nicht dafür zu ‚bestrafen‘, weil sie jetzt lieber mit Freunden zusammen sind.“ Die Eltern bleiben nämlich auch in den oft schwierigen Pubertätsjahren die wichtigsten Personen für die Teenager – selbst wenn sie es nicht ausdrücken. Bischof: „Sie brauchen von Eltern vor allem, dass sie so, wie sie sind, geliebt werden.“