Weniger Sterbefälle: "Wäre mehr drinnen"

Die Zahl schreckt auf: Weltweit hat sich in den vergangenen 30 Jahren die Zahl neuer Brustkrebsfälle mehr als verdoppelt. Weltweit erkranken jährlich bereits zwei Millionen Frauen an Brust- oder Gebärmutterhalskrebs. Die Hauptlast dieses Anstiegs tragen die Entwicklungsländer, ergab eine neue Studie. Ein Hauptgrund: Einseitige Ernährung und Übergewicht als wichtige Risikofaktoren nehmen deutlich zu, gleichzeitig mangelt es an Möglichkeiten zur Früherkennung.



Diese Entwicklung wird Anfang kommender Woche ein Hauptthema bei einem großen UN-Gipfel zum Thema nicht übertragbare Krankheiten (z. B. Herzleiden, Krebs, Lungenerkrankungen, Diabetes) in New York sein, an dem auch Bundespräsident Heinz Fischer teilnimmt: Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) warnt im Vorfeld vor einer deutlichen Zunahme dieser Leiden - und fordert Maßnahmen: Von Industriestaaten wie Österreich etwa gegen die steigende Zahl der Übergewichtigen vorzugehen oder Diabetes-Patienten besser zu versorgen.