Wie geht's den Männern, Herr Lehner?

Sie sind wahrlich nicht zu beneiden. Sie werden im Schnitt öfter krank als die Frauen, machen seltener Matura, werden daher in Zukunft ihre lange unverrückbare Vormachtstellung im Beruf, im Staat und in der Familie einbüßen. Die US-amerikanische Journalistin Hanna Rosin läutete vor einem halben Jahr das „Ende der Männer“ in ihrem gleichnamigen Buch ein. Die Wirtschaftskrise habe schockstarre Männer zurückgelassen. Frauen kehren die Scherben zusammen. Sie ernähren die Familie. So lautet der Tenor. Der Wiener Psychoanalytiker und Werteforscher Erich Lehner bewertet ihre Thesen als populärwissenschaftlich. Aus seiner Sicht betrifft die Krise alle. Männer und Frauen haben Arbeitsplätze verloren. Dennoch: „Nach wie vor dominieren sie bestimmte Branchen, und Frauen arbeiten Teilzeit.“