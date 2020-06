Weltgesundheitsorganisation warnt vor exotischen Krankheiten

Stechmücken, Sandmücken, Zecken: Die Stiche und Bisse dieser kleinen Lebewesen passieren oft unbemerkt – könnten aber auch in Europa immer öfter unangenehme Folgen haben: "Es gibt eindeutige Warnsignale, dass durch solche kleine Lebewesen übertragene Krankheiten sich in den kommenden Jahren verstärkt ausbreiten werden", sagt Zsuzsanna Jakab, Regionaldirektorin der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) für Europa anlässlich des Weltgesundheitstages am Montag (7.4.). "Dieser Trend ist durch den weltweiten Reise- und Handelsverkehr, aber auch durch die zunehmende Verstädterung in Europa und die sich verändernden Wetterbedingungen bedingt."

Und die WHO warnt: "In Europa besteht nun die Gefahr eines Ausbruchs von Dengue-Fieber." Es führt zu grippeartigen Beschwerden mit Muskel- und Gelenkschmerzen. In seltenen Fällen treten Blutungen auf, die tödlich enden können.

2012 kam es auf der portugiesischen Insel Madeira zu einem ersten Ausbruch von Dengue-Fieber mit mehr als 2000 Fällen. Davor gab es bereits lokale Infektionen in Frankreich und Kroatien. In Griechenland wiederum sind Malaria-Fälle aufgetreten.