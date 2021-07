HIV: Ein Appell an alle Menschen, sich testen zu lassen

Seit 1988 findet an jedem 1. Dezember der Welt-Aids-Tag statt. In den ersten Jahren wurde er von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgerufen, seit 1996 von UNAIDS, der Aids-Organisation der Vereinten Nationen. Jedes Jahr gibt es ein bestimmtes Motto, an dem sich die teilnehmenden Länder orientieren können. Rund um den Globus finden an diesem Tag Veranstaltungen statt, um Solidarität mit den Betroffenen zu symbolisieren und zu erinnern, dass die Pandemie weiterhin besteht. Die Rote Schleife (Red Ribbon), das weltweite Zeichen für die Solidarität mit Aids-Kranken und HIV-Infizierten, ziert an diesem Tag unzählige Gebäude. Die größte Schleife wurde 2013 um den Regensburger Dom ausgelegt und war 1,5 Kilometer lang.