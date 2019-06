Welchen Aufwand alleinerziehende Tierväter treiben

Auch Buschhuhn und Thermometerhuhn setzen auf Halbe-Halbe. Die Väter bringen sich beim aufwendigen Nestbau, wie beim wochenlangen Warmhalten der Eier ein. Der Thermometerhahn etwa, der mit seinem Schnabel täglich die Temperatur in seinem Do-it-yourself-Bruthügel prüft, ist so das ganze Jahr im Alleingang mit der Sorge um den Nachwuchs beschäftigt. Die Henne produziert – anstrengend genug – etwa 35 Eier am Stück.