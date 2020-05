Was von der EHEC-Krise übrig blieb

Eine Kosmetikerin wusste innerhalb von drei Tagen nichts mehr mit einem Lippenstift anzufangen, eine Richterin kannte das Wort Gericht nicht mehr. Gänsehaut. "Manche Patienten konnten nur noch an die Decke starren. Es war extrem beängstigend", erzählt der Nephrologe Prof. Jan T. Kielstein von der Medizinischen Hochschule Hannover.



3052 EHEC-Infizierte, 852 Patienten mit HUS (Hämolytisch Urämisches Syndrom) und mindestens 50 Tote: Vier Monate ist es her, seit die EHEC-Epidemie in Europa für Misstrauen gegenüber jeglichem Gemüse sorgte - allen voran Gurken, Tomaten und letztendlich Sprossen.



Eine Zeit, in der Kielstein tagtäglich um das Leben seiner Patienten kämpfte. "Bei uns wurden teilweise acht Patienten an einem Tag eingeliefert. Es ging schwer an die Substanz, zu sehen, wie jemand aus vollständiger Gesundheit so krank wurde - und wir konnten nicht sagen, wie das ausgehen wird." Die Betroffenen hatten Angstzustände, konnten nicht mehr Flaschen öffnen oder sich die Zähne putzen.



Rund 400 Patienten waren so schwer erkrankt, dass ihre Nieren versagten und sie an Dialyse-Apparate (Anm., Blutwäsche) angeschlossen werden mussten. Die Befürchtung, dass ein Großteil davon in Folge auf eine Nierentransplantation angewiesen sein wird, hat sich glücklicherweise nicht bestätigt. "Ich gehe bei etwa 15 bis 20 Patienten davon aus, dass sie langfristig auf die Dialyse angewiesen sein werden." Der Rest hat sich inzwischen gut erholt.